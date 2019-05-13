Елена Малышева провела экскурсию по закулисью программы «Жить здорово»

В начале своего рассказа знаменитость отметила, что в Останкино нельзя пройти просто так, и показала коробки, загородившие ей дорогу. Поскольку съемки начинаются ранним утром в объектив камеры также попало закрытое кафе. Единственный, кто находится в студии, это шеф-редактор Евгений, отметила Малышева.Далее она продемонстрировала съемочную группу, которая готовилась к эфиру и своих соведущих – Германа Гандельмана и Дмитрия Шубина, на столе у которых лежала «запрещенная колбаса и сыр».