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Елена Малышева провела экскурсию по закулисью программы «Жить здорово»

Телеведущая Елена Малышева вернулась к съемкам ток-шоу «Жить здорово». Она решила поделиться небольшим видео, в котором рассказала о закулисной части известного телепроекта.
Елена Малышева провела экскурсию по закулисью программы «Жить здорово»

В начале своего рассказа знаменитость отметила, что в Останкино нельзя пройти просто так, и показала коробки, загородившие ей дорогу. Поскольку съемки начинаются ранним утром в объектив камеры также попало закрытое кафе. Единственный, кто находится в студии, это шеф-редактор Евгений, отметила Малышева.

Далее она продемонстрировала съемочную группу, которая готовилась к эфиру и своих соведущих – Германа Гандельмана и Дмитрия Шубина, на столе у которых лежала «запрещенная колбаса и сыр».



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:07

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