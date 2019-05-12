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Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ

Эксперты назвали ТОП-10 наиболее продаваемых авто с АКПП на территории России. В I квартале 2019 года удалось реализовать порядка 215,6 тысяч единиц транспорта из соответствующего сегмента.
Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ

Результат превысил показатели прошлого года на 7%. Доля авто с автоматической трансмиссией поднялась до рекордного уровня в 58,7%. Самый высокий спрос среди транспорта с АКПП отмечается на модель KIA Rio. Она была приобретена в I квартале текущего года 16 тысяч раз. На второй и третьей позициях разместились Hyundai Creta и Solaris, распроданные тиражами 12 и 10,1 тысяча экземпляров соответственно.

Пятерку лидеров замыкают Toyota Camry с продажами в объёме 8,3 тысячи единиц и Volkswagen Polo - 6,9 тысячи единиц. Вторая половина ТОП-10 наиболее продаваемых авто с автоматической трансмиссией включает KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai. Они были проданы в количестве 5,6 – 6,6 тысяч экземпляров.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:50

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