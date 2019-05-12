Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ





Результат превысил показатели прошлого года на 7%. Доля авто с автоматической трансмиссией поднялась до рекордного уровня в 58,7%. Самый высокий спрос среди транспорта с АКПП отмечается на модель KIA Rio. Она была приобретена в I квартале текущего года 16 тысяч раз. На второй и третьей позициях разместились Hyundai Creta и Solaris, распроданные тиражами 12 и 10,1 тысяча экземпляров соответственно.Пятерку лидеров замыкают Toyota Camry с продажами в объёме 8,3 тысячи единиц и Volkswagen Polo - 6,9 тысячи единиц. Вторая половина ТОП-10 наиболее продаваемых авто с автоматической трансмиссией включает KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai. Они были проданы в количестве 5,6 – 6,6 тысяч экземпляров.