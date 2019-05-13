Иосиф Пригожин впервые за 30 лет сыграл на барабанах

Иосиф Пригожин теперь обдумывает мысль о появлении на концерте Валерии в составе команды музыкантов. Он разместила видео игры на ударной установке на странице своего аккаунта в Instagram. Продюсер отметил, что сильно волновался, поскольку в течение 30 лет не подходил к барабанам. Его игра стала аккомпанементом для пения Валерии. Супруг певицы отметил, что испытал большую неуверенность. Из-за этого у него даже дрожали руки.— спросил Пригожин у поклонников.Почти все подписчики его встретили такую инициативу положительно. Они выразили уверенность, что Иосифу Пригожину требуется провести несколько репетиций, чтобы привыкнуть к барабанам и вернуть уверенность в исполнении музыки. Многие уверены, что с такой поддержкой на концерте песня Валерии будет звучать совершенно иначе. Не так давно Иосиф Пригожин отметил своё 50-летие. На юбилей Валерия подарила ему музыкальную композицию, для которой сама написала музыку и слова.