Ученые рассказали о способах снижения рисков осложнений при диабете





Ученый из Университетской клиники Аахена Николас Маркс сообщил, что уровень сахара в крови влияет на состояние кровяных сосудов. Это приводит к повышению риска появления сердечно-сосудистых недугов, а также закупорке сосудов. Три четверти больных диабетом умирают от указанных заболеваний, а также инсультов. Чтобы продлить жизнь и снизить риск осложнений диабетикам следует отказаться от курения, активно и регулярно заниматься спортом и придерживаться средиземноморской диеты. Данные рекомендации следует сопровождать лечением медпрепаратами, которые прописывает врач.Примечательно, что при достаточной физической активности (езда на велосипеде, пешие прогулки) у людей с диабетом наблюдается уменьшение количества принимаемых лекарств. Это же положительно отражается и на продолжительности жизни, заключили ученые.