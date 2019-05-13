Ученые назвали причины «появления» призраков





В 2014 году швейцарские ученые провели эксперимент на базе нейрофизиологической лаборатории Федеральной политехнической школы Лозанны с участием 12 человек. Добровольцам предложили «протестировать» управление на расстоянии механической рукой. К ней нужно было повернуться спиной и заставить себя погладить. Сначала людям казалось, что они сами прикасаются к себе, но, когда ученые стали задерживать прибор на миллисекунды, добровольцам начали мерещиться призраки, трогающие их. Специалисты объяснили, это происходит из-за искажения участвующих в формировании самосознания сенсорно-моторных сигналов. При сбое системы человек видит второй образ своего тела, но воспринимает его как чужой.В начале 1980-х ученый из Великобритании Вик Тенди проводил опыты для фармацевтической компании. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие в помещении и краем глаза заметил фигуру, но, повернувшись, ничего не увидел. Тенди выяснил причину - видения создавались из-за неуловимых человеческим ухом инфразвуковых вибраций, которые создавал вентилятор. Образы исчезли, когда прибор убрали. Источником таких колебаний могут оказаться движение транспорта, землетрясение, извержение вулкана, гроза.Причиной «появления» призраков в некоторых домах является плохая теплоизоляция со сквозняками, угарный газ или плесень. Яд, производимый грибками, часто вызывает спазмы мышц, дезориентацию, различные видения.