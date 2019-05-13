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Ученые назвали причины «появления» призраков

Специалисты объяснили с научной точки зрения, почему многим людям мерещатся призраки. Видения появляются в результате внешних факторов или искажения у человека сенсорно-моторных сигналов.
Ученые назвали причины «появления» призраков

В 2014 году швейцарские ученые провели эксперимент на базе нейрофизиологической лаборатории Федеральной политехнической школы Лозанны с участием 12 человек. Добровольцам предложили «протестировать» управление на расстоянии механической рукой. К ней нужно было повернуться спиной и заставить себя погладить. Сначала людям казалось, что они сами прикасаются к себе, но, когда ученые стали задерживать прибор на миллисекунды, добровольцам начали мерещиться призраки, трогающие их. Специалисты объяснили, это происходит из-за искажения участвующих в формировании самосознания сенсорно-моторных сигналов. При сбое системы человек видит второй образ своего тела, но воспринимает его как чужой.

В начале 1980-х ученый из Великобритании Вик Тенди проводил опыты для фармацевтической компании. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие в помещении и краем глаза заметил фигуру, но, повернувшись, ничего не увидел. Тенди выяснил причину - видения создавались из-за неуловимых человеческим ухом инфразвуковых вибраций, которые создавал вентилятор. Образы исчезли, когда прибор убрали. Источником таких колебаний могут оказаться движение транспорта, землетрясение, извержение вулкана, гроза.
Ученые назвали причины «появления» призраков

Причиной «появления» призраков в некоторых домах является плохая теплоизоляция со сквозняками, угарный газ или плесень. Яд, производимый грибками, часто вызывает спазмы мышц, дезориентацию, различные видения.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:08

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