«Мужики меняются, а дружба остается»: Алиана Гобозова сдружилась с Настей Кочервей
Бывшие участницы реалити-шоу «Дом-2» Алиана Гобозова (Устиненко) и Анастасия Кочервей тепло общаются, несмотря на то, что раньше «делили» одного мужчину. По словам блондинки, мужчины всегда будут меняться, а вот дружба должна быть вечной.
Вчера в Сети появилось очередное интервью с Кочервей, в котором она рассказала о своей дружбе с экс-супругой Александра Гобозова. Напомним, что в свое время Анастасию связывало с мужчиной нечто большее, нежели просто дружеские отношения.
Устиненко же тоже крутила роман с бывшим избранником Кочервей – Андреем Шабариным, после связи с которым решила окончательно покинуть проект «Дом-2». В разговоре с журналистами Анастасия призналась, что именно эти ситуации и сплотили их с Алианой.
По словам Анастасии, когда она находилась в отношениях с Гобозовым, ей пришлось выслушать много нелицеприятных высказываний в адрес его экс-супруги. Оказывается, что именно тогда Кочервей стало очень обидно за Устиненко, ведь она родила Александру прекрасного сына Роберта, а он позволял себе негативно высказываться о ней.
Сейчас экс-участницы «Дома-2» то и дело проводят вместе время, ходят в различные заведения и клубы, где не так давно Кочервей познакомила Устиненко со своим другом, работающим в музыкальной сфере.
К слову, Анастасия убеждена, что Алиану ждет великое будущее, ведь ее знакомый намерен помочь молодой мамочке в съемками новых видеоклипов, а также написании песен.
Вчера в Сети появилось очередное интервью с Кочервей, в котором она рассказала о своей дружбе с экс-супругой Александра Гобозова. Напомним, что в свое время Анастасию связывало с мужчиной нечто большее, нежели просто дружеские отношения.
Устиненко же тоже крутила роман с бывшим избранником Кочервей – Андреем Шабариным, после связи с которым решила окончательно покинуть проект «Дом-2». В разговоре с журналистами Анастасия призналась, что именно эти ситуации и сплотили их с Алианой.
По словам Анастасии, когда она находилась в отношениях с Гобозовым, ей пришлось выслушать много нелицеприятных высказываний в адрес его экс-супруги. Оказывается, что именно тогда Кочервей стало очень обидно за Устиненко, ведь она родила Александру прекрасного сына Роберта, а он позволял себе негативно высказываться о ней.
Сейчас экс-участницы «Дома-2» то и дело проводят вместе время, ходят в различные заведения и клубы, где не так давно Кочервей познакомила Устиненко со своим другом, работающим в музыкальной сфере.
К слову, Анастасия убеждена, что Алиану ждет великое будущее, ведь ее знакомый намерен помочь молодой мамочке в съемками новых видеоклипов, а также написании песен.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:36