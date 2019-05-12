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Фотошпионы рассекретили интерьер Porsche Taycan 2020 года

В Сети появились шпионские снимки будущего Porsche Taycan 2020 года. Экстерьер транспортного средства пока держится в секрете, а на испытаниях машина появляется в камуфляже.
Фотошпионы рассекретили интерьер Porsche Taycan 2020 года

На снимках можно заметить, что Porsche Taycan практически лишилась привычных для компании округлых форм. Из деталей, которые удалось рассмотреть через камуфляж, можно выделить немного поднятый вверх передний бампер, оптику с двумя овальными фарами по бокам и опущенное назад лобовое стекло.

Автомобиль был разработан на основе концепта Mission E, показанного в минувшем году. Под капотом у модели должен разместиться силовой агрегат на электрической тяге с мощностью до 400 лошадиных сил. В салоне, рассекреченном фотошпионами, появились элементы современного дизайна, среди которых металлические ручки и панели, большой сенсорный дисплей на матовой торпеде и система управления центральной консолью, также выполненной в виде тачскрина.

Производство модели Taycan 2020 должно начаться в сентябре, но к продаже транспортное средство будет доступно только к концу года. Сведения о его стоимости пока не были обнародованы.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:52

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