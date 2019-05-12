Звезда «Дома-2» Мэри Кулешова: «Я сделала пластику из-за травли в Сети»
Экс-героиня телестройки «Дом-2» Мэри Кулешова призналась, что сделала пластическую операцию из-за травли в социальных сетях. Выяснилось, что длинноволосая красавица сделала блефаропластику и подтяжку подбородка.
Ни для кого не является секретом, что на днях еще одна участница реалити-шоу «Дом-2» решилась на пластику. После операции с Мэри вышли на связь журналисты, которым девушка поведала, почему на самом деле она пошла на такой шаг.
По словам Кулешовой, она очень долго саму себя убеждала в том, что ей не следует делать пластическую операцию, ведь боль после нее порой бывает невыносимой. Впрочем, многочисленные недоброжелатели, которые каждый день буквально забрасывали девушку нелицеприятными комментариями, повлияли на то, что у Мэри появилось очень много комплексов.
Оказывается, что до последнего Кулешова пыталась отрицать, что с ее внешностью что-то не так, однако после очередного прямого эфира, где она встретилась с множеством критики в свой адрес, девушке больше не хотелось смотреть на себя в зеркало.
Выяснилось, что на пластику Мэри решилась спонтанно. В тот же день, когда Кулешовой была проведена операция, девушка поехала домой. Не выходила на связь с фанатами длинноволосая красавица всего сутки, а уже вчера экс-участница «Дома-2» начала выкладывать в личном микроблоге свежие публикации.
Ни для кого не является секретом, что на днях еще одна участница реалити-шоу «Дом-2» решилась на пластику. После операции с Мэри вышли на связь журналисты, которым девушка поведала, почему на самом деле она пошла на такой шаг.
По словам Кулешовой, она очень долго саму себя убеждала в том, что ей не следует делать пластическую операцию, ведь боль после нее порой бывает невыносимой. Впрочем, многочисленные недоброжелатели, которые каждый день буквально забрасывали девушку нелицеприятными комментариями, повлияли на то, что у Мэри появилось очень много комплексов.
«Травля со стороны подписчиков прививает комплексы» - подчеркнула звезда «Дома-2» в беседе с репортерами.
Оказывается, что до последнего Кулешова пыталась отрицать, что с ее внешностью что-то не так, однако после очередного прямого эфира, где она встретилась с множеством критики в свой адрес, девушке больше не хотелось смотреть на себя в зеркало.
Выяснилось, что на пластику Мэри решилась спонтанно. В тот же день, когда Кулешовой была проведена операция, девушка поехала домой. Не выходила на связь с фанатами длинноволосая красавица всего сутки, а уже вчера экс-участница «Дома-2» начала выкладывать в личном микроблоге свежие публикации.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:09