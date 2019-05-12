Роза Сябитова в день рождения Алины Кабаевой напомнила о ее достижениях в спорте
Роза Сябитова поздравила Алину Кабаеву с днем рождения, опубликовав в личном Instagram-профиле душевный пост. Главная сваха России вспомнила достижения спортсменки и пожелала ей процветания.
Телеведущая отметила, что Кабаева является пятикратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, единственной представительницей этого вида спорта, чье имя записано в Книге рекордов Гиннесса. Сябитова никогда не переставала восхищаться спортсменкой, отличающейся целеустремленностью. Ведущая «Давай поженимся!» пожелала имениннице всегда оставаться такой же цветущей.
Главная сваха страны показала снимок, где она запечатлена в компании своей дочери и титулованной гимнастки, позирующей с букетом тюльпанов. Фотография была сделана в Лужниках.
Подписчики присоединились к душевным поздравлениям Сябитовой и пожелали имениннице всего самого наилучшего. Некоторых заинтересовал вопрос об избраннике Кабаевой, имя которого она до сих пор не раскрыла, однако ответа не последовало.
Телеведущая отметила, что Кабаева является пятикратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, единственной представительницей этого вида спорта, чье имя записано в Книге рекордов Гиннесса. Сябитова никогда не переставала восхищаться спортсменкой, отличающейся целеустремленностью. Ведущая «Давай поженимся!» пожелала имениннице всегда оставаться такой же цветущей.
Главная сваха страны показала снимок, где она запечатлена в компании своей дочери и титулованной гимнастки, позирующей с букетом тюльпанов. Фотография была сделана в Лужниках.
Подписчики присоединились к душевным поздравлениям Сябитовой и пожелали имениннице всего самого наилучшего. Некоторых заинтересовал вопрос об избраннике Кабаевой, имя которого она до сих пор не раскрыла, однако ответа не последовало.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:08