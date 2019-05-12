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Роза Сябитова в день рождения Алины Кабаевой напомнила о ее достижениях в спорте

Роза Сябитова поздравила Алину Кабаеву с днем рождения, опубликовав в личном Instagram-профиле душевный пост. Главная сваха России вспомнила достижения спортсменки и пожелала ей процветания.
Роза Сябитова в день рождения Алины Кабаевой напомнила о ее достижениях в спорте

Телеведущая отметила, что Кабаева является пятикратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, единственной представительницей этого вида спорта, чье имя записано в Книге рекордов Гиннесса. Сябитова никогда не переставала восхищаться спортсменкой, отличающейся целеустремленностью. Ведущая «Давай поженимся!» пожелала имениннице всегда оставаться такой же цветущей.

Главная сваха страны показала снимок, где она запечатлена в компании своей дочери и титулованной гимнастки, позирующей с букетом тюльпанов. Фотография была сделана в Лужниках.
Роза Сябитова в день рождения Алины Кабаевой напомнила о ее достижениях в спорте

Подписчики присоединились к душевным поздравлениям Сябитовой и пожелали имениннице всего самого наилучшего. Некоторых заинтересовал вопрос об избраннике Кабаевой, имя которого она до сих пор не раскрыла, однако ответа не последовало.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:08

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