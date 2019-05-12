В Крыму на трасе «Таврида» в ДТП погибли три человека
В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП, участниками которого стал легковой автомобиль и грузовик. В результате инцидента погибли три человека, сообщает Крымское информагентство, ссылаясь на данные ГИБДД.
Согласно информации, дорожный инцидент произошел недалеко от населенного пункта Сенное. Автомобиль Ford Fiesta ехал со стороны Феодосии, однако водитель, по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с грузовым транспортом.
Два пассажира, а также водитель легкового авто погибли на месте, их личности пока не установлены. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
Согласно информации, дорожный инцидент произошел недалеко от населенного пункта Сенное. Автомобиль Ford Fiesta ехал со стороны Феодосии, однако водитель, по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с грузовым транспортом.
Два пассажира, а также водитель легкового авто погибли на месте, их личности пока не установлены. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:36