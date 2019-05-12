В Крыму на трасе «Таврида» в ДТП погибли три человека





Согласно информации, дорожный инцидент произошел недалеко от населенного пункта Сенное. Автомобиль Ford Fiesta ехал со стороны Феодосии, однако водитель, по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с грузовым транспортом.Два пассажира, а также водитель легкового авто погибли на месте, их личности пока не установлены. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП со смертельным исходом.