АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Гранат помогает в лечении раковых заболеваний

Ученые из США установили, что гранат может помогать в лечении раковых заболеваний. Речь идет об особых ферментах, которые содержатся в соке фрукта.
Ученые: Гранат помогает в лечении раковых заболеваний

Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого предложили его участникам каждый день выпивать по 220 граммов гранатового сока после процедур, связанных с лечением рака простаты. В итоге оказалось, что напиток стимулировал выработку гормона PSA, позволяющего не только уменьшить негативное воздействие химиотерапии, но и ускорить процесс выздоровления.

У примерно у 70% пациентов, употребляющих гранатовый сок, наблюдалось снижение пролиферации клеток рака и увеличение уровня гормона PSA. По словам специалистов, продукт полезен при лечении гормонозависимой онкологии, считающейся одной из самых распространенных во всем мире. В гранатовом соке содержится много эллаговой кислоты, позволяющей остановить размножение вредоносных клеток.

Гранатовый сок также помогает сосудам восстановиться после различных заболеваний и стабилизировать давление. Специалисты рекомендуют употреблять его даже для профилактики в небольших количествах, так как переизбыток некоторых веществ может привести к повышению кислотности в организме.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 00:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Гранат помогает в лечении
Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы
Представлена серийная версия концепта
Кристина Асмус в мусульманском наряде
Физические упражнения снижают симптомы
Анна Семенович в честь Дня матери
Назван топ-10 самых продаваемых
«Совместных детей нет»: Киркоров
Эксклюзивный LaFerrari выставили на
«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает
Дарья Мельникова состригла свои волосы
Болельщики «Спартака» в память о
PR-директор Юлии Началовой показала
Golden Concept готовит золотую версию
26-летняя дочь Александра Серова вышла
Роза Сябитова в день рождения Алины
Фотошпионы рассекретили интерьер
«Мужики меняются, а дружба остается»:
На снимках Луны обнаружено «лицо»
Звезда «Дома-2» Мэри Кулешова: «Я
Экс-супруг Меган Маркл женился на
Дед Милены Безбородовой вписал ее в
В Крыму на трасе «Таврида» в ДТП
Звезды «Дома-2» Саша Артемова и Женя
В США заметили зенитную систему С-300
Юля Ефременкова поспособствовала тому,
Эксперты назвали смущающие людей
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7
В шоу "Сегодня вечером" Алсу рассказала
Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault
Просмотреть все новости