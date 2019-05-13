Ученые: Гранат помогает в лечении раковых заболеваний





Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого предложили его участникам каждый день выпивать по 220 граммов гранатового сока после процедур, связанных с лечением рака простаты. В итоге оказалось, что напиток стимулировал выработку гормона PSA, позволяющего не только уменьшить негативное воздействие химиотерапии, но и ускорить процесс выздоровления.У примерно у 70% пациентов, употребляющих гранатовый сок, наблюдалось снижение пролиферации клеток рака и увеличение уровня гормона PSA. По словам специалистов, продукт полезен при лечении гормонозависимой онкологии, считающейся одной из самых распространенных во всем мире. В гранатовом соке содержится много эллаговой кислоты, позволяющей остановить размножение вредоносных клеток.Гранатовый сок также помогает сосудам восстановиться после различных заболеваний и стабилизировать давление. Специалисты рекомендуют употреблять его даже для профилактики в небольших количествах, так как переизбыток некоторых веществ может привести к повышению кислотности в организме.