Ученые: Гранат помогает в лечении раковых заболеваний
Ученые из США установили, что гранат может помогать в лечении раковых заболеваний. Речь идет об особых ферментах, которые содержатся в соке фрукта.
Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого предложили его участникам каждый день выпивать по 220 граммов гранатового сока после процедур, связанных с лечением рака простаты. В итоге оказалось, что напиток стимулировал выработку гормона PSA, позволяющего не только уменьшить негативное воздействие химиотерапии, но и ускорить процесс выздоровления.
У примерно у 70% пациентов, употребляющих гранатовый сок, наблюдалось снижение пролиферации клеток рака и увеличение уровня гормона PSA. По словам специалистов, продукт полезен при лечении гормонозависимой онкологии, считающейся одной из самых распространенных во всем мире. В гранатовом соке содержится много эллаговой кислоты, позволяющей остановить размножение вредоносных клеток.
Гранатовый сок также помогает сосудам восстановиться после различных заболеваний и стабилизировать давление. Специалисты рекомендуют употреблять его даже для профилактики в небольших количествах, так как переизбыток некоторых веществ может привести к повышению кислотности в организме.
Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого предложили его участникам каждый день выпивать по 220 граммов гранатового сока после процедур, связанных с лечением рака простаты. В итоге оказалось, что напиток стимулировал выработку гормона PSA, позволяющего не только уменьшить негативное воздействие химиотерапии, но и ускорить процесс выздоровления.
У примерно у 70% пациентов, употребляющих гранатовый сок, наблюдалось снижение пролиферации клеток рака и увеличение уровня гормона PSA. По словам специалистов, продукт полезен при лечении гормонозависимой онкологии, считающейся одной из самых распространенных во всем мире. В гранатовом соке содержится много эллаговой кислоты, позволяющей остановить размножение вредоносных клеток.
Гранатовый сок также помогает сосудам восстановиться после различных заболеваний и стабилизировать давление. Специалисты рекомендуют употреблять его даже для профилактики в небольших количествах, так как переизбыток некоторых веществ может привести к повышению кислотности в организме.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 00:06