Кристина Асмус в мусульманском наряде посетила мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби

Асмус отдыхает в ОАЭ без супруга Гарика Харламова. Компанию знаменитости составляют ее дочь и сестра. Мечеть Шейха Зайда впечатлила актрису своей роскошью и масштабностью. Этот мусульманский храм – один из немногих, куда разрешено входить туристам, но для этого необходимо облачиться в традиционный женский наряд, полностью закрывающий тело и волосы.Судя по фото в Instagram-аккаунте звезды, она решила разбавить скромный образ ярким штрихом и выделила глаза розовой подводкой. Асмус призналась, что чувствовала себя в абайе очень комфортно. Звезда отметила, в такой одежде можно фотографироваться, не втягивая живот. Некоторые подписчики не поняли шутку и предположили, что звезда намекает на беременность.