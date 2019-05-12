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Кристина Асмус в мусульманском наряде посетила мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби

Кристина Асмус всегда хотела побывать в мечети Шейха Зайда в Абу-Даби, и ее мечта осуществилась. Актриса для похода в мусульманскую святыню облачилась в традиционный для региона закрытый наряд.
Кристина Асмус в мусульманском наряде посетила мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби

Асмус отдыхает в ОАЭ без супруга Гарика Харламова. Компанию знаменитости составляют ее дочь и сестра. Мечеть Шейха Зайда впечатлила актрису своей роскошью и масштабностью. Этот мусульманский храм – один из немногих, куда разрешено входить туристам, но для этого необходимо облачиться в традиционный женский наряд, полностью закрывающий тело и волосы.
Кристина Асмус в мусульманском наряде посетила мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби

Судя по фото в Instagram-аккаунте звезды, она решила разбавить скромный образ ярким штрихом и выделила глаза розовой подводкой. Асмус призналась, что чувствовала себя в абайе очень комфортно. Звезда отметила, в такой одежде можно фотографироваться, не втягивая живот. Некоторые подписчики не поняли шутку и предположили, что звезда намекает на беременность.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:03

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