Звезды «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин ждут ребенка

«Мы с Женей - ждем ребенка!» - написала Александра.

«Да мой муж рядом ,он меня поддерживает, оберегает и помогает во всём чём только можно. Но порой непонимание всего происходящего не даёт даже насладиться этим временем ...» - добавила Артемова.

Несколько часов назад Александра опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который за считанные минуты разлетелся по всему Интернету. В свежем блоге Артемова объявила о своем «интересном положении». По словам супруги Евгения Кузина, она очень долго думала, сомневалась и переживала, ведь до последнего не знала, как лучше сообщить о своей беременности преданным поклонникам.Оказывается, что длинноволосая красавица на данный момент находится на внушительном сроке и совсем скоро порадует своего любимого мужа еще одним наследником. Напомним, что у Евгения есть сын от предыдущего брака, который сейчас живет вместе с мамой (Маргаритой Агибаловой) и ее новым мужем на Кипре.Также Александра призналась в свежем посте, что не хочет писать длинных рассказов о том, как все прекрасно, ведь на самом деле ей очень страшно.Также Саша указала на то, что каждую минуту думает о здоровье своего малыша, хотя причин для волнения у нее нет. К слову, звезда «Дома-2» пообещала, что теперь будет делиться с подписчиками всем, что происходит с ней и ее будущим ребенком.