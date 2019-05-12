Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу





Некоторые люди во время сексуальных утех сталкиваются с проблемой, когда инородные предметы остаются в интимных местах, а достать их самостоятельно не получается. Медки предупреждают, что в таких случаях следует отправляться к специалисту, так как иногда может потребоваться хирургическое вмешательство. Кровь в моче и каловых массах должна насторожить человека в случае регулярного появления. Данная проблема может говорить о развитии рака, появлении инфекции или других серьезных недугах. Причиной для посещения больницы также служит обильное потоотделение и неприятный запах изо рта.Помимо этого, при появлении сыпи в области гениталий следует обращаться за помощью, ведь это может указывать на инфекции, передающиеся половым путем. Болезненные ощущения в области пениса или влагалища, а также выделения темного цвета могут говорить о раке половых органов. В завершение эксперты назвали проблемы с эрекцией, частое вздутие живота, диарею и запоры немаловажным сигналом для того, чтобы отправиться к врачу-специалисту.