26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж





Торжественное мероприятие прошло в Барвихе, куда съехались все друзья и родственники пары. На снимке, который обнародовала Мишель Серова, она позирует в белом платье с открытыми плечами и глубоким декольте, подчеркивающим ее фигуру. На втором фото она решила показать подписчикам обручальное кольцо.Поклонники дочери Александра Серова начали поздравлять ее со знаменательным событием и пожелали ее семье всего самого наилучшего. Саму невесту фанаты назвали эталоном женственности и красоты.Мишель Серова родилась в браке популярного исполнителя и Елены Стебеневой. Пара пробыла вместе более 19 лет, после чего решила расстаться. Александр Серов во многих интервью рассказывал, что уделяет много времени общению с дочерью и готов отдать для нее все, что у него есть.