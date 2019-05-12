АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь Александра Серова Мишель вышла замуж. На своей странице в Instagram она обнародовала несколько историй, в которых продемонстрировала свой свадебный наряд и обручальное кольцо на пальце.
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж

Торжественное мероприятие прошло в Барвихе, куда съехались все друзья и родственники пары. На снимке, который обнародовала Мишель Серова, она позирует в белом платье с открытыми плечами и глубоким декольте, подчеркивающим ее фигуру. На втором фото она решила показать подписчикам обручальное кольцо.

Поклонники дочери Александра Серова начали поздравлять ее со знаменательным событием и пожелали ее семье всего самого наилучшего. Саму невесту фанаты назвали эталоном женственности и красоты.

Мишель Серова родилась в браке популярного исполнителя и Елены Стебеневой. Пара пробыла вместе более 19 лет, после чего решила расстаться. Александр Серов во многих интервью рассказывал, что уделяет много времени общению с дочерью и готов отдать для нее все, что у него есть.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
26-летняя дочь Александра Серова вышла
Роза Сябитова в день рождения Алины
Фотошпионы рассекретили интерьер
«Мужики меняются, а дружба остается»:
На снимках Луны обнаружено «лицо»
Звезда «Дома-2» Мэри Кулешова: «Я
Экс-супруг Меган Маркл женился на
Дед Милены Безбородовой вписал ее в
В Крыму на трасе «Таврида» в ДТП
Звезды «Дома-2» Саша Артемова и Женя
В США заметили зенитную систему С-300
Юля Ефременкова поспособствовала тому,
Эксперты назвали смущающие людей
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7
В шоу "Сегодня вечером" Алсу рассказала
Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault
Мать звезды «Дома-2» Вики Романец
Владимир Зеленский в честь Дня матери
«Таинственный демон»: Во Флориде
Новый тест обнаруживает рак пищевода на
Вдове Олега Табакова Марине Зудиной в
Бренд Geely объявил скидки на свои авто
Ученые рассказали, что объединяет людей
Ученые: Пища с высоким содержанием
Станислав Садальский возмущен отменой
Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии
Зара рассказала о приятно удививших ее
Новый флагман Redmi позволит
Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения
Компания Xiaomi выпустила футболку, в
Просмотреть все новости