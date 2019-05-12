Юля Ефременкова поспособствовала тому, чтобы Илья Яббаров покинул «Дом-2»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова поспособствовала тому, чтобы бывшего возлюбленного Алены и Ольги Рапунцель отправили за ворота. Именно к таким выводам пришли телезрители, когда узнали о том, что после скандала с телезнаменитостью Илья Яббаров в компании Маргариты Ларченко покинул проект.
Не так давно на Лобном месте Яббаров в очередной раз продемонстрировал одной из ведущих «Дома-2» свое неуважение, назвав ее «балаболкой». Чуть позже Илья опять грубо высказался в адрес Ефременковой и даже отказался выполнять правила нового телешоу «Спаси свою любовь», о которых объявила Юлия.
И вот спустя несколько дней в социальных сетях появляется информация о том, что Яббаров и Ларченко больше не являются участниками телестройки «Дом-2». Многие поклонники проекта тут же вспомнили, как Ефременкова не так давно «угрожала» Илье, что если тот, в конечном счете, не поменяется, то с позором покинет Периметр.
По всей видимости, Ефременкова все-таки сдержала свои слова и поспособствовала тому, что Яббаров и Ларченко как можно быстрее ушли за ворота. Во всяком случае, в этом уверены многочисленные зрители реалити-шоу «Дом-2».
К слову, поклонники телепроекта уже пытались узнать у Ильи и Маргариты, почему они покинули Периметр, однако пара по-прежнему отказывается как-либо комментировать эту новость. Яббаров и Ларченко лишь ограничиваются словами о своем безмерном счастье быть свободными от камер, эфиров и различных правил.
Не так давно на Лобном месте Яббаров в очередной раз продемонстрировал одной из ведущих «Дома-2» свое неуважение, назвав ее «балаболкой». Чуть позже Илья опять грубо высказался в адрес Ефременковой и даже отказался выполнять правила нового телешоу «Спаси свою любовь», о которых объявила Юлия.
И вот спустя несколько дней в социальных сетях появляется информация о том, что Яббаров и Ларченко больше не являются участниками телестройки «Дом-2». Многие поклонники проекта тут же вспомнили, как Ефременкова не так давно «угрожала» Илье, что если тот, в конечном счете, не поменяется, то с позором покинет Периметр.
По всей видимости, Ефременкова все-таки сдержала свои слова и поспособствовала тому, что Яббаров и Ларченко как можно быстрее ушли за ворота. Во всяком случае, в этом уверены многочисленные зрители реалити-шоу «Дом-2».
К слову, поклонники телепроекта уже пытались узнать у Ильи и Маргариты, почему они покинули Периметр, однако пара по-прежнему отказывается как-либо комментировать эту новость. Яббаров и Ларченко лишь ограничиваются словами о своем безмерном счастье быть свободными от камер, эфиров и различных правил.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:03