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Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе

Милла Йовович посетила выступление российского исполнителя Димы Билана, состоявшееся в Лос-Анджелесе. 43-летняя знаменитость «зажгла» на концерте, поддержав артиста. Певец поделился фрагментом их «совместного номера» в своем Instagram-аккаунте.
Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе

Звезда Голливуда находилась в фан-зоне и на протяжении всего выступления Билана пританцовывала, а, когда он подошел к ней, начала еще и подпевать. Отечественный артист поблагодарил Йовович за поддержку и получил в ответ от актрисы лучезарную улыбку. Певец считает голливудскую звезду легендой и потрясающим человеком с невероятной энергетикой.
Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе

Судя по совместному селфи-фото, знаменитости встретились после концерта. В подписи к кадру Билан отметил, что провел в компании Миллы Йовович удивительный вечер. Поклонники порадовались за кумира, который нашел за океаном нового друга. После концерта в Лос-Анджелесе певец отправляется в Сан-Франциско.



 
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Добавил: Ева Вит Вчера, 23:05

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