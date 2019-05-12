Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе

Звезда Голливуда находилась в фан-зоне и на протяжении всего выступления Билана пританцовывала, а, когда он подошел к ней, начала еще и подпевать. Отечественный артист поблагодарил Йовович за поддержку и получил в ответ от актрисы лучезарную улыбку. Певец считает голливудскую звезду легендой и потрясающим человеком с невероятной энергетикой.Судя по совместному селфи-фото, знаменитости встретились после концерта. В подписи к кадру Билан отметил, что провел в компании Миллы Йовович удивительный вечер. Поклонники порадовались за кумира, который нашел за океаном нового друга. После концерта в Лос-Анджелесе певец отправляется в Сан-Франциско.