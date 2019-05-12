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Экс-супруг Меган Маркл женился на наследнице многомиллионного состояния

Тревор Энгельсон, первый супруг Меган Маркл, вскоре после родов экс-жены сочетался браком с новой избранницей. 42-летний кинопродюсер женился на наследнице 200-миллионного состояния Трейси Керланд, младше его на 11 лет.
Экс-супруг Меган Маркл женился на наследнице многомиллионного состояния

Пара знаконачала встречаться в 2017-м, а через год Энгельсон сделал возлюбленной предложение. Свадьба состоялась в Калифорнии 11 мая, влюбленные обменялись обручальными кольцами на территории одного из пляжей в Монтесито. Экс-супруг герцогини Сассекской пошел под венец со своей новой избранницей в розовом костюме-двойке, а Керланд выбрала для торжества белоснежное кружевное платье, выгодно подчеркивающее все достоинства ее фигуры.

Друзья молодоженов называют их самой счастливой парой на Земле. Влюбленные мечтали о непринужденном и простом празднике и продумали каждую мелочь, чтобы присутствующим не было скучно на свадьбе. Избранница Энгельсона, дочь банкира Стэнфорда Курланда и наследница многомиллионного состояния, является профессиональным диетологом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:58

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