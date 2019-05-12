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Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал в Instagram архивный снимок. На нем новый глава страны запечатлен с родительницей, которая держит маленького сына на руках.
Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Сегодня, 12 мая, отмечается День матери, и отечественные и зарубежные звезды спешат поздравить своих любимых женщин с этим праздником. Не стал исключением и новый президент Украины Владимир Зеленский, которые разместил в соцсети соответствующий пост.
Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

На черно-белом снимке маленький Владимир Зеленский сидит у матери на руках. В подписи к публикации популярный артист, а ныне политик, поблагодарил свою мать за подаренную жизнь, а также назвал родительницу «красоткой». Глава государства обратился к подписчикам с просьбой поздравить своих матерей с этим праздником. Стоит отметить, что за 10 минут с момента публикации пост Зеленского собрал более 80 тысяч лайков.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:02

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