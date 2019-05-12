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Мать звезды «Дома-2» Вики Романец сделала пластическую операцию

Родительница бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец сделала пластическую операцию. По мнению фолловеров, женщина решила взять пример со своей наследницы, поэтому легла на стол к хирургу.

Мать звезды «Дома-2» Вики Романец сделала пластическую операцию

Ни для кого не является секретом, что семейство Романец и Гусева весьма активно следит за своим внешним видом. Каждый день супруги посещают спортзал, кушают здоровую еду, а временами даже прибегают к косметическим операциям.

По всей видимости, мама Виктории решила не уступать своей модной дочери и тоже решилась на эксперимент с внешностью. Несколько часов назад Романец опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих публикаций, на которых призналась, что ее родительнице сделали блефаропластику.

Мать звезды «Дома-2» Вики Романец сделала пластическую операцию

«Ну что у мамы радости полные штаны... Счастливая, довольная дома уже смотрит телевизор!» - сообщила звезда «Дома-2» своим подписчикам.


По словам Романец, ее мать находилась в клинике всего сутки. Врач решил оставить женщину в больнице, чтобы немного понаблюдать за ее состоянием. Сама операция проходила всего 35 минут. Родительнице Виктории изменили форму век и удалили то самое «нависшее веко», от которого зачастую начинают страдать женщины в возрасте.

Мать звезды «Дома-2» Вики Романец сделала пластическую операцию

Выяснилось, что мать Романец давно задумывалась на тему того, чтобы сделать подобную пластическую операцию, однако она долгое время не могла найти специалиста, которому смогла бы довериться. К слову, у специалиста, которому экс-участница «Дома-2» доверила свою родительницу, более 25 лет стажа.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13

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