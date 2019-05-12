Мать звезды «Дома-2» Вики Романец сделала пластическую операцию

«Ну что у мамы радости полные штаны... Счастливая, довольная дома уже смотрит телевизор!» - сообщила звезда «Дома-2» своим подписчикам.





Ни для кого не является секретом, что семейство Романец и Гусева весьма активно следит за своим внешним видом. Каждый день супруги посещают спортзал, кушают здоровую еду, а временами даже прибегают к косметическим операциям.По всей видимости, мама Виктории решила не уступать своей модной дочери и тоже решилась на эксперимент с внешностью. Несколько часов назад Романец опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих публикаций, на которых призналась, что ее родительнице сделали блефаропластику.По словам Романец, ее мать находилась в клинике всего сутки. Врач решил оставить женщину в больнице, чтобы немного понаблюдать за ее состоянием. Сама операция проходила всего 35 минут. Родительнице Виктории изменили форму век и удалили то самое «нависшее веко», от которого зачастую начинают страдать женщины в возрасте.Выяснилось, что мать Романец давно задумывалась на тему того, чтобы сделать подобную пластическую операцию, однако она долгое время не могла найти специалиста, которому смогла бы довериться. К слову, у специалиста, которому экс-участница «Дома-2» доверила свою родительницу, более 25 лет стажа.