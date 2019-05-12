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«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime получит 64 ГБ ПЗУ

Смартфон Huawei Y7 Prime в версии Faux Leather Special Edition с кожаной задней панелью получит 64 гигабайта ПЗУ. Стоимость устройства среднего ценового сегмента будет составлять 220 долларов.
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime получит 64 ГБ ПЗУ

Huawei Y7 Prime получил дисплей на 6,26 дюйма с разрешением HD+. На задней стороне устройства располагается крышка, покрытая кожей светло-коричневого цвета. Представители Huawei рассказали, что при желании панель можно будет сменить на пластиковую или металлическую. В качестве процессора для смартфона был выбран Snapdragon 450, установленный совместно с графическим адаптером Adreno 506. Объем оперативной памяти в гаджете составляет 3 гигабайта.

За автономность Huawei Y7 Prime отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Также разработчики решили оставить 3,5-миллиметровый разъем для наушников. На задней панели смартфона расположился дактилоскопический датчик нового поколения, способный считывать биометрические данные за 0,25 секунды.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:46

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