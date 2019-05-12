«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime получит 64 ГБ ПЗУ





Huawei Y7 Prime получил дисплей на 6,26 дюйма с разрешением HD+. На задней стороне устройства располагается крышка, покрытая кожей светло-коричневого цвета. Представители Huawei рассказали, что при желании панель можно будет сменить на пластиковую или металлическую. В качестве процессора для смартфона был выбран Snapdragon 450, установленный совместно с графическим адаптером Adreno 506. Объем оперативной памяти в гаджете составляет 3 гигабайта.За автономность Huawei Y7 Prime отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Также разработчики решили оставить 3,5-миллиметровый разъем для наушников. На задней панели смартфона расположился дактилоскопический датчик нового поколения, способный считывать биометрические данные за 0,25 секунды.