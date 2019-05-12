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«Таинственный демон»: Во Флориде найдены останки неизвестного существа

Американка, проживающая во Флориде (США), обнаружила на заднем дворе собственного дома останки неизвестного существа и обнародовала фото находки в Сети. Некоторым интернет-пользователям странный зверь напомнил мифологического «таинственного демона».
«Таинственный демон»: Во Флориде найдены останки неизвестного существа

Длина тела загадочного существа, лежавшего на земле с вытянутыми четырьмя конечностями, составляет около 90 см. Структура его лап не подходит под описание рептилий. Животное имеет длинный хвост. Американку очень напугали останки странного зверя, совершенно не похожего на известных ей животных.

Интернет-пользователи предположили, что тело принадлежит варану или аллигатору, однако наличие ушей поставило под сомнение эту версию. Некоторым юзерам загадочное существо на фото напомнило «таинственного демона», описанного в мифах. Находку жительницы Флориды называли опоссумом, кровожадной чупакаброй и даже гнилой банановой кожурой. Поклонники теории об инопланетянах считают загадочного зверя представителем внеземной цивилизации.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:57

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