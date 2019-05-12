Новый тест обнаруживает рак пищевода на ранней стадии

«Методика представляет собой проверку молекулярной составляющей клеток пищевода. Если в них выявляются погрешности, сразу же назначается терапия, противодействующая развитию онкологии. В ходе многочисленных экспериментов удалось установить, что при своевременном начале лечения можно не дать опухоли развиться даже до минимальных размеров», - отметил Туркингтон.





Партнерами в создании уникального теста выступили эксперты компании Almac Diagnostic Services. В лечении онкологических заболеваний главным фактором является индивидуальный подход. Терапия назначается в зависимости от стадии недуга и уровня его воздействия на организм. Автор исследования Ричард Туркингтон отметил, что тестирование нового поколения может выявить не просто развивающуюся опухоль, но и предпосылки ее появления.Тестирование включает в себя проверку иммунной реакции на поврежденные сегменты ДНК. Это дает возможность персонализировать терапию и обратить рак в эмиссию, но только на ранних стадиях его развития.