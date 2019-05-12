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Новый тест обнаруживает рак пищевода на ранней стадии

Ученые из Королевского университета Белфаста разработали тест, который позволяет выявить рак пищевода на самых первых стадиях. Благодаря своевременной диагностике заболевания специалисты намерены улучшить результаты его лечения.
Новый тест обнаруживает рак пищевода на ранней стадии

Партнерами в создании уникального теста выступили эксперты компании Almac Diagnostic Services. В лечении онкологических заболеваний главным фактором является индивидуальный подход. Терапия назначается в зависимости от стадии недуга и уровня его воздействия на организм. Автор исследования Ричард Туркингтон отметил, что тестирование нового поколения может выявить не просто развивающуюся опухоль, но и предпосылки ее появления.

«Методика представляет собой проверку молекулярной составляющей клеток пищевода. Если в них выявляются погрешности, сразу же назначается терапия, противодействующая развитию онкологии. В ходе многочисленных экспериментов удалось установить, что при своевременном начале лечения можно не дать опухоли развиться даже до минимальных размеров», - отметил Туркингтон.


Тестирование включает в себя проверку иммунной реакции на поврежденные сегменты ДНК. Это дает возможность персонализировать терапию и обратить рак в эмиссию, но только на ранних стадиях его развития.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:46

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