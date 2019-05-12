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Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault Triber

В Сети опубликовали рендеры кросс-вэна Renault Triber 2019 за 500 000 рублей. Также стали известны некоторые подробности новинки, презентация которой назначена на июль текущего года.
Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault Triber

Если судить по опубликованным изображениям, то у Renault Triber 2019 будет укороченная передняя часть, а также увеличенная радиаторная решетка с хромированными элементами, фары получат оригинальную форму и защитный обвес из пластика. По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь много общего с Kwid от корпорации Renault, например, Triber 2019 разделит с ним платформу, трансмиссию и двигатель. Подкапотное пространство новинки займет 1,2-литровый бензиновый двигатель от Datsun Cross. Также у авто будет пятиступенчатая коробка передач с вариатором CVT, а привод будет передний.

Стоимость семиместного Renault Triber 2019 пока не сообщается. Но автомобильные эксперты предполагают, что цены будут варьироваться от 500 000 до 750 000 рублей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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