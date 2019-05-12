Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault Triber
В Сети опубликовали рендеры кросс-вэна Renault Triber 2019 за 500 000 рублей. Также стали известны некоторые подробности новинки, презентация которой назначена на июль текущего года.
Если судить по опубликованным изображениям, то у Renault Triber 2019 будет укороченная передняя часть, а также увеличенная радиаторная решетка с хромированными элементами, фары получат оригинальную форму и защитный обвес из пластика. По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь много общего с Kwid от корпорации Renault, например, Triber 2019 разделит с ним платформу, трансмиссию и двигатель. Подкапотное пространство новинки займет 1,2-литровый бензиновый двигатель от Datsun Cross. Также у авто будет пятиступенчатая коробка передач с вариатором CVT, а привод будет передний.
Стоимость семиместного Renault Triber 2019 пока не сообщается. Но автомобильные эксперты предполагают, что цены будут варьироваться от 500 000 до 750 000 рублей.
Если судить по опубликованным изображениям, то у Renault Triber 2019 будет укороченная передняя часть, а также увеличенная радиаторная решетка с хромированными элементами, фары получат оригинальную форму и защитный обвес из пластика. По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь много общего с Kwid от корпорации Renault, например, Triber 2019 разделит с ним платформу, трансмиссию и двигатель. Подкапотное пространство новинки займет 1,2-литровый бензиновый двигатель от Datsun Cross. Также у авто будет пятиступенчатая коробка передач с вариатором CVT, а привод будет передний.
Стоимость семиместного Renault Triber 2019 пока не сообщается. Но автомобильные эксперты предполагают, что цены будут варьироваться от 500 000 до 750 000 рублей.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24