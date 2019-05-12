Станислав Садальский возмущен отменой похорон Сергея Доренко

Сергей Доренко скончался 9 мая. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса были шокированы таким известием. Станислав Садальский отправился на панихиду, но ему сообщили, что она была отменена. В своем Instagram актер выразил возмущение, он опубликовал фотографию в черном костюме, солнцезащитных очках и белых туфлях. В руках знаменитость держит букет красных и белых роз. В комментарии он написал, что прощание с Сергеем Доренко было отменно, поскольку полицейские не отдали родственникам тело. Также актер добавил, правоохранители сказали, что тело отправят на новую экспертизу.В конце своей публикации Станислав Садальский написал, что он находится в полной растерянности от происходящего. Подписчики были удивлены тем, что похороны не состоялись. Многие высказали слова сочувствия родным и близким людям Сергея Доренко.