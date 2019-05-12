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Станислав Садальский возмущен отменой похорон Сергея Доренко

В социальной сети Instagram Станислав Садальский высказал свое возмущение отменой похорон Сергея Доренко. Также актер сообщил, что тело корреспондента отправят на новую экспертизу.
Станислав Садальский возмущен отменой похорон Сергея Доренко

Сергей Доренко скончался 9 мая. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса были шокированы таким известием. Станислав Садальский отправился на панихиду, но ему сообщили, что она была отменена. В своем Instagram актер выразил возмущение, он опубликовал фотографию в черном костюме, солнцезащитных очках и белых туфлях. В руках знаменитость держит букет красных и белых роз. В комментарии он написал, что прощание с Сергеем Доренко было отменно, поскольку полицейские не отдали родственникам тело. Также актер добавил, правоохранители сказали, что тело отправят на новую экспертизу.

В конце своей публикации Станислав Садальский написал, что он находится в полной растерянности от происходящего. Подписчики были удивлены тем, что похороны не состоялись. Многие высказали слова сочувствия родным и близким людям Сергея Доренко.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:51

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