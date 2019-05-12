Зара рассказала о приятно удививших ее фильмах, книгах и музыкальном альбоме

Исполнительницу приятно удивило творчество Алисии Викандер, оказавшейся разноплановой актрисой. Зара обратила внимание на ее работу в картине «К чему-то прекрасному», где юная звезда сумела передать глубину переживаний своего персонажа. После просмотра «Тюльпанной лихорадки» и «Света в океане» отечественная певица окончательно превратилась в фанатку голливудской знаменитости.Зара посоветовала подписчикам почитать произведение Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» и роман Дафны дю Морье «Ребекка». Артистку впечатлило, как авторы настраивают читателя на порядочность, доброту, которые неизменно приносят свои плоды, а также учат, что недопустимо недооценивать себя.Музыкальный альбом, зацепивший душу Зары, - это сборник Songbird Евы Кассиди. 33-летняя певица умерла в 1996 году от меланомы, не дождавшись выхода своей дебютной пластинки. Российская исполнительница назвала композиции своей американской коллеги «маленьким чудом» и уверена, они никого не оставят равнодушными.