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Зара рассказала о приятно удививших ее фильмах, книгах и музыкальном альбоме

Певица Зара рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта о впечатливших ее книгах, музыкальном альбоме и фильмах. Как призналась артистка, неожиданно для себя она заинтересовалась новыми талантами, достойными восхищения.
Зара рассказала о приятно удививших ее фильмах, книгах и музыкальном альбоме

Исполнительницу приятно удивило творчество Алисии Викандер, оказавшейся разноплановой актрисой. Зара обратила внимание на ее работу в картине «К чему-то прекрасному», где юная звезда сумела передать глубину переживаний своего персонажа. После просмотра «Тюльпанной лихорадки» и «Света в океане» отечественная певица окончательно превратилась в фанатку голливудской знаменитости.

Зара посоветовала подписчикам почитать произведение Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» и роман Дафны дю Морье «Ребекка». Артистку впечатлило, как авторы настраивают читателя на порядочность, доброту, которые неизменно приносят свои плоды, а также учат, что недопустимо недооценивать себя.
Зара рассказала о приятно удививших ее фильмах, книгах и музыкальном альбоме

Музыкальный альбом, зацепивший душу Зары, - это сборник Songbird Евы Кассиди. 33-летняя певица умерла в 1996 году от меланомы, не дождавшись выхода своей дебютной пластинки. Российская исполнительница назвала композиции своей американской коллеги «маленьким чудом» и уверена, они никого не оставят равнодушными.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:29

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