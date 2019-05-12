Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Несколько месяцев назад Кейт Хадсон родила третьего ребенка. Актриса быстро пришла в привычную форму и решила ответить на многочисленные вопросы фанатов о похудении на 15 килограммов. Недавно в Instagram знаменитость опубликовала новый снимок. На фото она запечатлена с капюшоном на голове и рукой, направленной прямо в камеру. На снимке знаменитость показала кубики пресса на животе. Чуть раньше она опубликовала пост, в комментарии к которому написала, что смогла достичь желаемого результата, не мучая себя изнурительными тренировками и голодом. Главным помощником Кейт Хадсон стала йога и диета под названием Weight Watchers.Преданные поклонники буквально засыпали знаменитость комплиментами. Многие отметили, что актриса не просто похудела, а ее тело стало подтянутым. Всего за несколько дней новый пост Кейт Хадсон набрал более 59 000 лайков.