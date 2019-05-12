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Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

На странице своего Instagram-профиля Кейт Хадсон показала подписчикам стройную фигуру. Также актриса раскрыла секрет похудения на 15 килограммов.
Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Несколько месяцев назад Кейт Хадсон родила третьего ребенка. Актриса быстро пришла в привычную форму и решила ответить на многочисленные вопросы фанатов о похудении на 15 килограммов. Недавно в Instagram знаменитость опубликовала новый снимок. На фото она запечатлена с капюшоном на голове и рукой, направленной прямо в камеру. На снимке знаменитость показала кубики пресса на животе. Чуть раньше она опубликовала пост, в комментарии к которому написала, что смогла достичь желаемого результата, не мучая себя изнурительными тренировками и голодом. Главным помощником Кейт Хадсон стала йога и диета под названием Weight Watchers.
Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Преданные поклонники буквально засыпали знаменитость комплиментами. Многие отметили, что актриса не просто похудела, а ее тело стало подтянутым. Всего за несколько дней новый пост Кейт Хадсон набрал более 59 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:05

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