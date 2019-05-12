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В Кемерово пропал 10-летний мальчик

В Кемерово пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщает Главуправление МВД России по Кемеровской области.
В Кемерово пропал 10-летний мальчик

Согласно предоставленной информации, в последний раз пропавшего видели 11 мая, после чего он так и не появился дома. Среди особых примет указывается на голубые глаза, средний рост и русые волосы. На вид ребенку около восьми лет. На улицу он вышел в куртке с капюшоном цвета хаки, вязанной темно-синей шапке, голубых кроссовках и брюках темно-синего цвета.

Родственники просят всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении ребенка, сообщить в ближайшее отделение полиции.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 12:04

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