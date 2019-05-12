В Кемерово пропал 10-летний мальчик





Согласно предоставленной информации, в последний раз пропавшего видели 11 мая, после чего он так и не появился дома. Среди особых примет указывается на голубые глаза, средний рост и русые волосы. На вид ребенку около восьми лет. На улицу он вышел в куртке с капюшоном цвета хаки, вязанной темно-синей шапке, голубых кроссовках и брюках темно-синего цвета.Родственники просят всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении ребенка, сообщить в ближайшее отделение полиции.