Компания Xiaomi выпустила футболку, в которой невозможно вспотеть





Футболка получила название Amazfit, а изготовлена она из материала с 27% полиэфирного волокна и 18% спандекса. Структура ткани помогает теплу беспрепятственно проходить сквозь нее, сохраняя кожу сухой. Также данный материал мягким и приятным в носке, имеет улучшенную эластичность и гибкость.Футболка имеет круглую отделку воротника, уменьшающая трение ткани о шею. Шов по линии плеча выполнен с помощью четырехконтактного процесса строчки из шести линий, что делает его плоским и прочным. Для рассеивания те6пла в области подмышек производитель применил лазерную штамповку. Также для любителей бега в ночное время с целью повышения безопасности предусмотрены светоотражающие логотипы, находящиеся на задней части изделия. Покупателям предлагаются футболки голубого, пепельного и каменно-красного цветов.