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Ученые нашли «ингредиент» спровоцировавший кембрийский взрыв

Группа ученых считает, что колебание уровня кислорода смогло спровоцировать разрушение фауны на Земле, став основным «ингредиентом» кембрийского взрыва. Исследования показали, что массовые вымирания на Планете связаны со спадом кислорода.

Ученые нашли «ингредиент» спровоцировавший кембрийский взрыв

Специалист из Университета Лидса рассказал, что сложные существа, которые возникли во время кембрийского взрыва, были родственниками современных животных. Из-за того, что отсутствуют прямые записи об атмосферном кислороде в течение некоторого периода времени, очень трудно определить, какие факторы могли послужить отправной точкой к критическому моменту в эволюции. Ученые рассказали, что им удалось найти ответ в области, которую называют Сибирская платформа. Она когда-то была небольшим морем и в нем существовало около 50% всех обнаруженных окаменелых видов.

Проведя анализ образцов древних известняков из рек в данной области, специалисты создали модель, которая сравнивает циклы серы и углерода, предполагаемые уровни кислорода и виды животных, существовавших более полмиллиарда лет назад. Результаты показали, что во времена высокого уровня кислорода мелкое море испытывало импульсы диверсификации животных. Во времена пониженного содержания кислорода в начале кембрия отмечается пауза в диверсификации, которая продлилась около 20 миллионов лет и спровоцировала несколько волн вымирания.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:32

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