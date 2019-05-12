Ученые нашли «ингредиент» спровоцировавший кембрийский взрыв





Специалист из Университета Лидса рассказал, что сложные существа, которые возникли во время кембрийского взрыва, были родственниками современных животных. Из-за того, что отсутствуют прямые записи об атмосферном кислороде в течение некоторого периода времени, очень трудно определить, какие факторы могли послужить отправной точкой к критическому моменту в эволюции. Ученые рассказали, что им удалось найти ответ в области, которую называют Сибирская платформа. Она когда-то была небольшим морем и в нем существовало около 50% всех обнаруженных окаменелых видов.Проведя анализ образцов древних известняков из рек в данной области, специалисты создали модель, которая сравнивает циклы серы и углерода, предполагаемые уровни кислорода и виды животных, существовавших более полмиллиарда лет назад. Результаты показали, что во времена высокого уровня кислорода мелкое море испытывало импульсы диверсификации животных. Во времена пониженного содержания кислорода в начале кембрия отмечается пауза в диверсификации, которая продлилась около 20 миллионов лет и спровоцировала несколько волн вымирания.