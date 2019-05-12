Отдыхающая в Берлине звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась, что ей было стыдно за своих соотечественников

«Атмосфера была в принципе не плохая, но... Стоило мне дойти до Рейхстага, здесь мое настроение испортилось..» - пишет Гозиас в личном микроблоге.

«Хотелось чтоб люди уважали эти даты, уважали русский народ. А не позорно в пьяном угаре орали матом, показывая свою невоспитанность!!!» - добавила Саша.

На данный момент Гозиас отдыхает в Германии. Вчера Александра опубликовала у себя на странице в Instagram неожиданный пост, в котором высказалась о неподобающем поведении некоторых парней и девушек в День Победы.По словам Саши, ей очень понравился Берлин и празднование 9 мая в этом прекрасном городе. Однако соотечественники, которые встретились звезде «Дома-2» на пути, напрочь испортили ей настроение.Оказывается, что возле Рейхстага Александра повстречала компанию русских молодых людей, которые громко кричали и нецензурно выражались. Гозиас утверждает, что на соотечественников сложно было не обратить внимания, ведь они бранились на фоне исполнения всем известной композиции «Катюша».По мнению Александры, эти парни и девушки попросту не ценят того, что сделали для них их же бабушки и дедушки, ведь в те года ветеранам приходилось не сладко. К слову, Гозиас указала, что для нее 9 мая является праздником скорби, когда каждый у себя внутри чувствует переживание и прокручивает в голове рассказы своих родных о войне.