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Жители Камчатки 6 дней дрейфовали на перевернутой лодке в Тихом океане

Два человека, которые проживают на Камчатке, в течение 6 дней дрейфовали на перевернутой лодке в Тихом океане. Информацию о спасении людей предоставляет пресс-центр краевого управления МЧС.
Жители Камчатки 6 дней дрейфовали на перевернутой лодке в Тихом океане

Сообщается, что трое жителей Камчатки решили отправиться из Петропавловска в сторону населенного пункта Усть-Камчатск на надувной резиновой лодке, однако в районе бухты Малая Медвежка она перевернулась, в результате чего один из мужчин утонул, а двоим удалось выбраться на перевернувшееся судно. В течение шести дней им пришлось дрейфовать в водах Тихого океана, однако они смогли добраться к берегу при помощи лопаты, используемой вместо весла. Далее мужчины позвонили диспетчеру спасательной службы, сообщив о своем местоположении и ситуации.

Спустя несколько часов работники камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России добрались на катере «Лидер» к пострадавшим. Их состояние было оценено как удовлетворительное, необходимости в медпомощи не имелось. В настоящее время тело третьего мужчины не обнаружено. По некоторым данным, для утоления жажды два жителя Камчатки слизывали росу с поверхности перевернувшейся лодки, что помогло им избежать обезвоживания и спасло от смерти.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 11:05

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