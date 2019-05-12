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В России изменились правила оформления детских пособий

В России изменились правила оформления пособия на ребенка – для его получения не требуется прописка. Соответствующий закон вступил в силу с 12 мая.
В России изменились правила оформления детских пособий

Теперь родители имеют право подавать документы на оформление детского пособия не только по месту прописки отца или матери, как было раньше, но и обращаться по данному вопросу в социальные службы населенного пункта, где семья фактически проживает. Новые правила не требуют от заявителей даже временной регистрации.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, назвал закон очень важным. Эксперт отмечает, что россияне часто задумываются о смене места жительства для поиска подходящей работы, но до сих пор одним из сдерживающих факторов переезда в другой город являлись жесткие требования к оформлению пособий на ребенка. С вступлением в силу новшеств трудовая миграция, уверен Сафонов, перейдет на более высокий уровень. Сейчас в России детские выплаты получают порядка 400 000 семей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:35

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