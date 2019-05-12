В России изменились правила оформления детских пособий





Теперь родители имеют право подавать документы на оформление детского пособия не только по месту прописки отца или матери, как было раньше, но и обращаться по данному вопросу в социальные службы населенного пункта, где семья фактически проживает. Новые правила не требуют от заявителей даже временной регистрации.Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, назвал закон очень важным. Эксперт отмечает, что россияне часто задумываются о смене места жительства для поиска подходящей работы, но до сих пор одним из сдерживающих факторов переезда в другой город являлись жесткие требования к оформлению пособий на ребенка. С вступлением в силу новшеств трудовая миграция, уверен Сафонов, перейдет на более высокий уровень. Сейчас в России детские выплаты получают порядка 400 000 семей.