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Анастасия Волочкова упала в студии шоу «Звезды сошлись»

Анастасия Волочкова побывала на телепередаче «Звезды сошлись». Во время съемок шоу балерина начала делать приседания и, не удержавшись, упала.
Анастасия Волочкова упала в студии шоу «Звезды сошлись»

В студии «Звезды сошлись» группа участников вместе с Анастасией Волочковой под руководством тренера начали делать приседания с подскоками. В один из моментов знаменитая балерина потеряла равновесие и упала. На помощь к танцовщице сразу же поспешили несколько человек. Сама Анастасия Волочкова сделал вид, что ничего не произошло и лишь улыбнулась. Спустя несколько минут она уже показывала упражнение «планка» в паре с тренером.

Потом балерина рассказала о своей упорной работе и о том, сколько времени и сил она потратила, чтобы ее шпагат был идеальным. Также не обошлось без демонстрации знаменитой растяжки, которая привела в восторг всех присутствующих в студии «Звезды сошлись». Анастасия Волочкова рассказала, что многим не нравится то, что она показывает свои способности в социальных сетях. Но для балерины главное, что есть множество ее поклонников, которые любят ее и все, что она делает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:26

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