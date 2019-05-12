Алишер Усманов получил от Нурсултана Назарбаева орден Дружбы
Сообщается, что присвоение ордера российскому предпринимателю произошло еще в прошлом году, однако вручение состоялось только сейчас.
Пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что Алишер Усманов был удостоен ордена Дружбы («Достык») I степени. Награда была вручена непосредственно первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, пишет kommersant.ru
Российский бизнесмен, основавший ОOO «Холдинговая компания ЮэСэМ», по заявлению пресс-службы получил орден «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».
В 2011 году Усманов также удостаивался ордена Достык II степени за укрепление согласия в обществе, поддержание дружбы и сотрудничества между народами.
Пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что Алишер Усманов был удостоен ордена Дружбы («Достык») I степени. Награда была вручена непосредственно первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, пишет kommersant.ru
Российский бизнесмен, основавший ОOO «Холдинговая компания ЮэСэМ», по заявлению пресс-службы получил орден «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».
В 2011 году Усманов также удостаивался ордена Достык II степени за укрепление согласия в обществе, поддержание дружбы и сотрудничества между народами.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:02