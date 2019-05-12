АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Старые модели смартфонов вскоре прекратят поддержку WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Алишер Усманов получил от Нурсултана Назарбаева орден Дружбы

Сообщается, что присвоение ордера российскому предпринимателю произошло еще в прошлом году, однако вручение состоялось только сейчас.
Алишер Усманов получил от Нурсултана Назарбаева орден Дружбы

Пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что Алишер Усманов был удостоен ордена Дружбы («Достык») I степени. Награда была вручена непосредственно первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, пишет kommersant.ru

Российский бизнесмен, основавший ОOO «Холдинговая компания ЮэСэМ», по заявлению пресс-службы получил орден «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

В 2011 году Усманов также удостаивался ордена Достык II степени за укрепление согласия в обществе, поддержание дружбы и сотрудничества между народами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России изменились правила оформления
Анастасия Волочкова упала в студии шоу
Старые модели смартфонов вскоре
Новый парень Яны Шевцовой Никита
Алишер Усманов получил от Нурсултана
iPhone 2019 оснастят функцией
Эксперты назвали три не насыщающих
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров очень
Николай Басков считает любимым авто
Эксперт рассказала, что выздоровление
В поселке Ростовской области ввели
Двойная камера и врезанная «фронталка»:
Под Ангарском в ДТП с перевернувшимся
Елена Захарова побывала на дискотеке в
Меган Маркл после родов записала
Эксперты рассказали об ошибках
Дарья Мороз назвала восьмилетнюю дочь
Ученые рассказали об опасностях
В России автомобиль Bentley
Ольга Бузова в Instagram ответила на
Эксперты рассказали о способах улучшить
Мать участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель
Названы продукты для устранения
Ольга Бузова могла поссориться с
В Ростовской области при пожаре в
Компания Seat презентовала три новых
Причиной кровавой драки Алексея
Ученые: Виртуальная реальность может
Роза Сябитова считает завышенные
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце
Просмотреть все новости