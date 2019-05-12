Под Ангарском в ДТП с перевернувшимся авто погиб водитель





ДТП имело место на 6-м км автомобильной дороги Ангарск - Савватеевка. В салоне Honda Accord находился пассажир и водитель, последний от полученных серьезных травм скончался на месте. По словам пассажира, о состоянии здоровья которого не сообщается, перед поездкой они употребляли алкоголь.Обстоятельства ДТП устанавливаются. Других подробностей относительно аварии со смертельным исходом в настоящее время нет.