Под Ангарском в ДТП с перевернувшимся авто погиб водитель
Под Ангарском сегодня, 12 мая, в утреннее время произошло смертельное ДТП. По данным ГУ МВД по Иркутской области, автомобиль Honda Accord перевернулся, в результате чего погиб водитель.
ДТП имело место на 6-м км автомобильной дороги Ангарск - Савватеевка. В салоне Honda Accord находился пассажир и водитель, последний от полученных серьезных травм скончался на месте. По словам пассажира, о состоянии здоровья которого не сообщается, перед поездкой они употребляли алкоголь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Других подробностей относительно аварии со смертельным исходом в настоящее время нет.
ДТП имело место на 6-м км автомобильной дороги Ангарск - Савватеевка. В салоне Honda Accord находился пассажир и водитель, последний от полученных серьезных травм скончался на месте. По словам пассажира, о состоянии здоровья которого не сообщается, перед поездкой они употребляли алкоголь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Других подробностей относительно аварии со смертельным исходом в настоящее время нет.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:46