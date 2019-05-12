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Под Ангарском в ДТП с перевернувшимся авто погиб водитель

Под Ангарском сегодня, 12 мая, в утреннее время произошло смертельное ДТП. По данным ГУ МВД по Иркутской области, автомобиль Honda Accord перевернулся, в результате чего погиб водитель.
Под Ангарском в ДТП с перевернувшимся авто погиб водитель

ДТП имело место на 6-м км автомобильной дороги Ангарск - Савватеевка. В салоне Honda Accord находился пассажир и водитель, последний от полученных серьезных травм скончался на месте. По словам пассажира, о состоянии здоровья которого не сообщается, перед поездкой они употребляли алкоголь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Других подробностей относительно аварии со смертельным исходом в настоящее время нет.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:46

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