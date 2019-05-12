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Эксперты рассказали об ошибках родителей при подборе обуви для детей
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Эксперты рассказали об ошибках родителей при подборе обуви для детей

Родители часто ошибаются, измеряя размер ноги ребенка, поэтому часто покупают неудобную для него обувь. Британские эксперты дали несколько советов по подбору сапог, туфлей или босоножек для малышей.
Эксперты рассказали об ошибках родителей при подборе обуви для детей

Исследовательская группа Blitzresults выяснила, что двоим из трех детей приходится сжимать свои ноги на два размера из-за слишком тесной обуви. Многие родители привыкли определять размер ступни ребенка, обрисовывая ее на бумаге. Во время примерки малышом обуви взрослые сдавливают носки, чтобы определить, есть ли в ней «место для роста».

Такие «старомодные» способы эксперты считают неправильными. Как показало последнее исследование британских ученых, двое из трех детей рефлекторно сжимают пальцы на ногах, уменьшая их на два размера, поэтому родители часто ошибаются в измерениях. Из 2000 опрошенных добровольцев две трети неправильно оценили размер обуви своего ребенка.

Подобные ошибки заставляют родителей чаще покупать сапоги или туфли своему отпрыску, так как они быстро становятся слишком тесными. Родители в подборе обуви, считают эксперты, не всегда могут полагаться на сына или дочь, так как их ответ на вопрос, удобна ли им вещь, не всегда является гарантией успешной покупки.

Британские специалисты советуют измерять размер ноги ребенка каждые два месяца, чтобы он не носил тесные ботинки. Лучше всего приобретать для детей обувь, способную расширяться до пяти размеров.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20

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