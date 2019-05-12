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Ученые рассказали об опасностях беременности от пожилых мужчин

Науке давно известно, что женщины после 35 лет, организм которых претерпевает некоторые физиологические изменения, чаще сталкиваются с проблемами зачатия, беременности и здоровьем рожденных детей. Практически такая же ситуация наблюдается и у мужчин старшего и пожилого возраста, что выяснили ученые из Института женского здоровья в Медицинской школе Рутгерса Роберта Вуда Джонсона.
Ученые рассказали об опасностях беременности от пожилых мужчин

Автором исследования стала профессор Глория Бахманн. По ее словам, в США за последние 40 лет беременности от мужчин старше 45 лет на 10% чаще происходили при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Более того, у таких мужчин наблюдалось снижение фертильности, они подвергали своих партнеров риску развития осложнений беременности - гестационный диабет, преэклампсия и преждевременные роды. Также было установлено, что младенцы, зачатые от старших отцов, подвергаются более высокому риску поздних мертворождений, низкой массы тела при рождении, более высокой частоты судорог и врожденных пороков сердца или расщелины неба. По мере взросления у этих детей повышается вероятность детских раковых заболеваний, психических и когнитивных расстройств, а также аутизма.

Ученые объясняют это естественным спадом уровня тестостерона, а также плохим качеством спермы из-за возрастных изменений человека. Специалисты отмечают, что женщины при желании забеременеть в более позднем возрасте чаще обращаются к врачам за консультацией и после зачатия тщательно следят за состоянием своего здоровья и будущего ребенка. Что касается мужчин, то они после достижения 45-летнего возраста редко обращаются к медикам при желании завести детей, не зная о рисках для здоровья будущей матери и ребенка.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:10

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