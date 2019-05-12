Ученые рассказали об опасностях беременности от пожилых мужчин





Автором исследования стала профессор Глория Бахманн. По ее словам, в США за последние 40 лет беременности от мужчин старше 45 лет на 10% чаще происходили при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Более того, у таких мужчин наблюдалось снижение фертильности, они подвергали своих партнеров риску развития осложнений беременности - гестационный диабет, преэклампсия и преждевременные роды. Также было установлено, что младенцы, зачатые от старших отцов, подвергаются более высокому риску поздних мертворождений, низкой массы тела при рождении, более высокой частоты судорог и врожденных пороков сердца или расщелины неба. По мере взросления у этих детей повышается вероятность детских раковых заболеваний, психических и когнитивных расстройств, а также аутизма.Ученые объясняют это естественным спадом уровня тестостерона, а также плохим качеством спермы из-за возрастных изменений человека. Специалисты отмечают, что женщины при желании забеременеть в более позднем возрасте чаще обращаются к врачам за консультацией и после зачатия тщательно следят за состоянием своего здоровья и будущего ребенка. Что касается мужчин, то они после достижения 45-летнего возраста редко обращаются к медикам при желании завести детей, не зная о рисках для здоровья будущей матери и ребенка.