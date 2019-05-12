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Названы продукты для устранения дефицита витамина B12
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Названы продукты для устранения дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 негативно сказывается на здоровье человека и его самочувствии. Диетологи назвали продукты, помогающие держать в норме уровень полезного вещества.
Названы продукты для устранения дефицита витамина B12

Витамин B12 – очень важный для организма компонент, способствующий производству ДНК и участвующий во многих жизненно важных процессах. Дефицит данного вещества сопровождается переутомлением, головными болями, потерей аппетита, раздражительностью. При нехватке этого витамина кожа становится сухой и приобретает бледно-желтый оттенок. В отдельных случаях недостаток компонента вызывает временное бесплодие.

Суточная норма витамина B12 для взрослого человека составляет 1,5 мкг. Небольшое количество вещества производят бактерии в кишечнике, а остальное можно пополнить за счет продуктов.

Диетологи советуют людям с дефицитом вещества пересмотреть свой рацион. Стабилизировать уровень компонента поможет красное мясо (баранина, говядина, оленина), курица, морепродукты, рыба, яйца, печень, молочное. Иногда полезным станет прием витамина B12 в таблетках, но употреблять препарат желательно после консультации со специалистом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:33

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