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Дарья Мороз назвала восьмилетнюю дочь «фифочкой»

Популярная актриса Дарья Мороз поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram новой фотографией своей дочери Анны. В комментарии к снимку кинозвезда назвала восьмилетнюю девочку «фифочкой» и предупредила парней, что им нужно «держаться».

Дарья Мороз назвала восьмилетнюю дочь «фифочкой»

На фото, опубликованном Дарьей Мороз, запечатлена ее дочь Анна, которая пьет напиток через соломинку в одном из кафе. Знаменитая мама подписала снимок словами, в которых высказала мнение о том, что девочка растет «той еще фифочкой» и посоветовала парням «держаться».

Анна является очень разносторонним ребенком. Она посещает немецкую школу при посольстве Германии в России. Также девочка учится в музыкальной школе и занимается большим теннисом. Отцом Анны является режиссер Константин Богомолов. Дарья Мороз состояла с ним в браке с 2010 по 2018 год. Хотя супруги и расстались ради общего ребенка они сохранили хорошие отношения. Сейчас кинематографиста часто видят в компании светской львицы Ксении Собчак.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:18

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