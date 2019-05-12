Дарья Мороз назвала восьмилетнюю дочь «фифочкой»

На фото, опубликованном Дарьей Мороз, запечатлена ее дочь Анна, которая пьет напиток через соломинку в одном из кафе. Знаменитая мама подписала снимок словами, в которых высказала мнение о том, что девочка растет «той еще фифочкой» и посоветовала парням «держаться».Анна является очень разносторонним ребенком. Она посещает немецкую школу при посольстве Германии в России. Также девочка учится в музыкальной школе и занимается большим теннисом. Отцом Анны является режиссер Константин Богомолов. Дарья Мороз состояла с ним в браке с 2010 по 2018 год. Хотя супруги и расстались ради общего ребенка они сохранили хорошие отношения. Сейчас кинематографиста часто видят в компании светской львицы Ксении Собчак.