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Максим Галкин с пилой в руках зачистил окрестности своего дома

Популярный комик Максим Галкин показал интернет-пользователям, что он является настоящим дачником и подмосковником. В доказательство своим словам шоумен опубликовал в социальной сети Instagram видео, где он с пилой в руках борется с зарослями в окрестностях собственного жилья.
Максим Галкин с пилой в руках зачистил окрестности своего дома

На страницу Максима Галкина подписаны почти 5,6 миллиона человек, и многие из них пристально следят за новыми публикациями юмориста. К радости подписчиков, он регулярно делится подробностями личной жизни, публикуя новые снимки или ролики. В одной из последних публикаций артист с юмором показал свои умения в сфере домашнего хозяйства: пилил заросли и выметал мусор. «Короче, прямо я дачник, прям подмосковник!» - утверждает Галкин. За считанные часы публикация набрала почти 45 тысяч отметок «Мне нравится».



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:30

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