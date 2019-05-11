Максим Галкин с пилой в руках зачистил окрестности своего дома

На страницу Максима Галкина подписаны почти 5,6 миллиона человек, и многие из них пристально следят за новыми публикациями юмориста. К радости подписчиков, он регулярно делится подробностями личной жизни, публикуя новые снимки или ролики. В одной из последних публикаций артист с юмором показал свои умения в сфере домашнего хозяйства: пилил заросли и выметал мусор. «Короче, прямо я дачник, прям подмосковник!» - утверждает Галкин. За считанные часы публикация набрала почти 45 тысяч отметок «Мне нравится».