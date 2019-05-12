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Причиной кровавой драки Алексея Кудряшова и Романа Жукова стали выходки Анастасии Балинской

Недавно между участниками проекта "Дом-2" Алексеем Кудряшовым и Романом Жуковым произошла драка, после чего последний покинул реалити-шоу, а его оппонент получил сотрясение мозга, разорванную губу и щеку. Оказалось, причиной стали выходки Анастасии Балинской.
Причиной кровавой драки Алексея Кудряшова и Романа Жукова стали выходки Анастасии Балинской

Недавно участники проекта "Дом-2" Роман Жуков и Анастасия Балинская изъявили желание вернуться в Периметр и вновь строить отношения под камерами. Пара поселилась в одном из так называемых вип-домиков и начала постепенно "диктовать свои правила" коллегам. Подобное положение дел не понравилось Алексею Кудряшову, из-за чего между молодыми людьми завязалась кровавая драка.

Сам Роман Жуков признался, скорее всего, произошедший конфликт не покажут в эфирах, однако он серьезно не пострадал, чего не скажешь об Алексее Кудряшове. У молодого человека было сотрясение мозга, разорваны губа и щека. Восстанавливаться звезде реалити-шоу, возможно, придется в больнице.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:03

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