Компания Seat презентовала три новых концепт-кара





Эксперты считают, что электрическое городское авто Minimo может составить достойную конкуренцию Renault Twizy. Концепт-кар, оснащенный двумя сиденьями, может проехать на одном заряде примерно 100 километров. При этом, батарея новинки будет заменяемая. Длина автомобиля составит 2,5 метров, а ширина - 1,24 метра. Серийную версию Minimo автопроизводитель планирует представить в 2021 году.Cupra e-Racer это гоночный электрический автомобиль, который может разогнаться до 100 км/час всего за 3,2 секунды. В подкапотном пространстве данного авто установлен электромотор, генерирующий 680 «лошадок». Серийную версию Cupra e-Racer компания Seat презентует в 2020 году.El-Born очень похож на VW ID.3, но отличается от своего «брата» более спортивным дизайном. Электрокар оснащен аккумуляторной батареей, мощность которой 62 кВт-ч, а также электрическим мотором, который выдает 200 л. с. При этом, запас хода El-Born составляет 420 километров. Как и гоночный концепт-кар, эту модель запустят в серийное производство в 2020 году.