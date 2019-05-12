Ученые: Виртуальная реальность может помочь людям с деменцией





Участниками исследования стали 8 пациентов возрастом 41-88 лет, которые страдали от деменции, вызванной разными заболеваниями. Все пациенты применяли VR-гарнитуру для посещения одной из пяти локаций. На выбор им предлагались лес, собор, сельская местность, а также песчаный и скалистый пляжи. Среди главных результатов исследования отметили способность VR-технологий стимулировать возвращение старых воспоминаний, давая новые стимулы, которые сложно получить в обычной среде. Соответствующие воспоминания не просто обеспечили позитивную психостимуляцию пациентов, но даже повысили их уровень социального взаимодействия.У пациентов зарегистрировали уникальный механизм выбора локации при проведении эксперимента. Часть добровольцев стремились побывать в различных средах за один сеанс, тогда как другие неоднократно посещали одну и ту же зону. Эксперты пришли к выводу, что требуется проведение дополнительных изысканий для уточнения многих моментов в вопросах взаимодействия пациентов с деменцией и VR-технологий. Текущие результаты показывают высокий потенциал использования виртуальной среды в этом направлении.