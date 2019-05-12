АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы продукты для устранения дефицита витамина B12
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Виртуальная реальность может помочь людям с деменцией

Виртуальная реальность может найти применение в оказании помощи людям с деменцией. Использование соответствующих технологий помогает вспомнить прошедшие события, снизить уровень агрессии, а также повысить качество взаимодействия с иными людьми.
Ученые: Виртуальная реальность может помочь людям с деменцией

Участниками исследования стали 8 пациентов возрастом 41-88 лет, которые страдали от деменции, вызванной разными заболеваниями. Все пациенты применяли VR-гарнитуру для посещения одной из пяти локаций. На выбор им предлагались лес, собор, сельская местность, а также песчаный и скалистый пляжи. Среди главных результатов исследования отметили способность VR-технологий стимулировать возвращение старых воспоминаний, давая новые стимулы, которые сложно получить в обычной среде. Соответствующие воспоминания не просто обеспечили позитивную психостимуляцию пациентов, но даже повысили их уровень социального взаимодействия.

У пациентов зарегистрировали уникальный механизм выбора локации при проведении эксперимента. Часть добровольцев стремились побывать в различных средах за один сеанс, тогда как другие неоднократно посещали одну и ту же зону. Эксперты пришли к выводу, что требуется проведение дополнительных изысканий для уточнения многих моментов в вопросах взаимодействия пациентов с деменцией и VR-технологий. Текущие результаты показывают высокий потенциал использования виртуальной среды в этом направлении.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель
Названы продукты для устранения
Ольга Бузова могла поссориться с
В Ростовской области при пожаре в
Компания Seat презентовала три новых
Причиной кровавой драки Алексея
Ученые: Виртуальная реальность может
Роза Сябитова считает завышенные
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце
Настасья Самбурская «опровергла» свое
В Сети обнародовали новое изображение
Полуобнаженная Глюкоза в купальнике
Исследователи прогнозируют увеличение
Андрей Разин в прошлом прятал Сергея
Ученые рассказали о смертельной
Мария Миронова стала вьетнамским
Компания Oppo оценила смартфон F11 в
Максим Галкин с пилой в руках зачистил
Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты
Tesla Model Y тестируют на дорогах
Звезды проекта "Дом-2" Ольга Бузова,
Максим Галкин впервые за долгое время
В Сети появились фото смартфонов
«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин
Huawei Y9 Prime 2019 появился на
Госдума обсудит снижение ипотечной
В Челябинске 4-летняя девочка погибла
От участницы "Дома-2" до кумира
Представлен ТОП-5 достойных внимания
Андрей Малахов примерял образ из фильма
Просмотреть все новости