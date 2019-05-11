Tesla Model Y тестируют на дорогах общего пользования
Первый образец Tesla Model Y проходит тестирование на дорогах общего пользования. Бюджетный электрокроссовер сможет преодолевать без подзарядки около 480 км пути.
Фотошпионы заметили появление новинки на дорогах и сделали фото авто. В объектив попала задняя часть компактного внедорожника, созданного на базе Tesla Model 3. Эксперты ожидают появления Tesla Model Y в продаже к концу 2020 года. По прогнозам специалистов, новинка станет бестселлером американской марки. Фактически, благодаря фотошпионам широкая публика впервые может оценить экстерьер Model Y.
Электрокар рассчитан на перевозку 7 пассажиров и способен преодолеть без подзарядки порядка 450 км. Разгон до 100 км/ч у авто занимает всего 3,5 с, однако в разных комплектациях показатели могут несколько отличаться от заявленных. Стоимость модификации Standard Range стартует с отметки в $39 тысяч, однако эта версия не будет представлена публично вплоть до первого квартала 2021 года. Версии Long Range, Performance, а также AWD откроются для предзаказа осенью этого года по стоимости от $51 тысячи.
Фотошпионы заметили появление новинки на дорогах и сделали фото авто. В объектив попала задняя часть компактного внедорожника, созданного на базе Tesla Model 3. Эксперты ожидают появления Tesla Model Y в продаже к концу 2020 года. По прогнозам специалистов, новинка станет бестселлером американской марки. Фактически, благодаря фотошпионам широкая публика впервые может оценить экстерьер Model Y.
Электрокар рассчитан на перевозку 7 пассажиров и способен преодолеть без подзарядки порядка 450 км. Разгон до 100 км/ч у авто занимает всего 3,5 с, однако в разных комплектациях показатели могут несколько отличаться от заявленных. Стоимость модификации Standard Range стартует с отметки в $39 тысяч, однако эта версия не будет представлена публично вплоть до первого квартала 2021 года. Версии Long Range, Performance, а также AWD откроются для предзаказа осенью этого года по стоимости от $51 тысячи.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:11