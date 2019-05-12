Андрей Разин в прошлом прятал Сергея Доренко от «гонений Лужкова»
Андрей Разин посвятил трогательный пост в Instagram-микроблоге Сергею Доренко, погибшему в аварии во время езды на мотоцикле. Продюсер вспомнил, как в 2003 году прятал журналиста от «гонений Лужкова» в собственной квартире в Ставропольском крае.
В те годы, кроме преследований мэра Москвы, Доренко попал под прессинг судебных органов. Служители Фемиды вынесли в отношении журналиста несправедливый, по мнению Разина, приговор. Музыкант поддержал Доренко и спрятал его, прописав на своей жилплощади в Ставрополье, вопреки критике губернатора края, выступавшего против решения продюсера. Местная прописка позволила суду принять иск журналиста к рассмотрению, и вскоре его полностью оправдали.
Позже Разин предложил Доренко стать членом КПРФ и замолвил за него «словечко» перед лидером фракции Геннадием Зюгановым. Продюсер отметил, Доренко никогда не подводил своих коллег-депутатов. Музыкант призвал общественность прийти 12 мая на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с трагически погибшим тележурналистом, с которым у него связано много приятных и не очень воспоминаний.
В те годы, кроме преследований мэра Москвы, Доренко попал под прессинг судебных органов. Служители Фемиды вынесли в отношении журналиста несправедливый, по мнению Разина, приговор. Музыкант поддержал Доренко и спрятал его, прописав на своей жилплощади в Ставрополье, вопреки критике губернатора края, выступавшего против решения продюсера. Местная прописка позволила суду принять иск журналиста к рассмотрению, и вскоре его полностью оправдали.
Позже Разин предложил Доренко стать членом КПРФ и замолвил за него «словечко» перед лидером фракции Геннадием Зюгановым. Продюсер отметил, Доренко никогда не подводил своих коллег-депутатов. Музыкант призвал общественность прийти 12 мая на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с трагически погибшим тележурналистом, с которым у него связано много приятных и не очень воспоминаний.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:06