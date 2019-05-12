АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года для взрослых и детей
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Андрей Разин в прошлом прятал Сергея Доренко от «гонений Лужкова»

Андрей Разин посвятил трогательный пост в Instagram-микроблоге Сергею Доренко, погибшему в аварии во время езды на мотоцикле. Продюсер вспомнил, как в 2003 году прятал журналиста от «гонений Лужкова» в собственной квартире в Ставропольском крае.
Андрей Разин в прошлом прятал Сергея Доренко от «гонений Лужкова»

В те годы, кроме преследований мэра Москвы, Доренко попал под прессинг судебных органов. Служители Фемиды вынесли в отношении журналиста несправедливый, по мнению Разина, приговор. Музыкант поддержал Доренко и спрятал его, прописав на своей жилплощади в Ставрополье, вопреки критике губернатора края, выступавшего против решения продюсера. Местная прописка позволила суду принять иск журналиста к рассмотрению, и вскоре его полностью оправдали.

Позже Разин предложил Доренко стать членом КПРФ и замолвил за него «словечко» перед лидером фракции Геннадием Зюгановым. Продюсер отметил, Доренко никогда не подводил своих коллег-депутатов. Музыкант призвал общественность прийти 12 мая на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с трагически погибшим тележурналистом, с которым у него связано много приятных и не очень воспоминаний.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователи прогнозируют увеличение
Андрей Разин в прошлом прятал Сергея
Ученые рассказали о смертельной
Мария Миронова стала вьетнамским
Компания Oppo оценила смартфон F11 в
Максим Галкин с пилой в руках зачистил
Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты
Tesla Model Y тестируют на дорогах
Звезды проекта "Дом-2" Ольга Бузова,
Максим Галкин впервые за долгое время
В Сети появились фото смартфонов
«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин
Huawei Y9 Prime 2019 появился на
Госдума обсудит снижение ипотечной
В Челябинске 4-летняя девочка погибла
От участницы "Дома-2" до кумира
Представлен ТОП-5 достойных внимания
Андрей Малахов примерял образ из фильма
Louis Vuitton представил сумки с
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно
Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года
Видеоклип Анны Семенович «Хочешь»
Специалисты составили список самых
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска прилетела
В Тверской области пенсионер на авто
Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея
В Антарктиде найден указывающий на
Ольге Бузовой посоветовали открыть
Выпускник Оксфордского университета
Просмотреть все новости