Андрей Разин в прошлом прятал Сергея Доренко от «гонений Лужкова»

В те годы, кроме преследований мэра Москвы, Доренко попал под прессинг судебных органов. Служители Фемиды вынесли в отношении журналиста несправедливый, по мнению Разина, приговор. Музыкант поддержал Доренко и спрятал его, прописав на своей жилплощади в Ставрополье, вопреки критике губернатора края, выступавшего против решения продюсера. Местная прописка позволила суду принять иск журналиста к рассмотрению, и вскоре его полностью оправдали.Позже Разин предложил Доренко стать членом КПРФ и замолвил за него «словечко» перед лидером фракции Геннадием Зюгановым. Продюсер отметил, Доренко никогда не подводил своих коллег-депутатов. Музыкант призвал общественность прийти 12 мая на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с трагически погибшим тележурналистом, с которым у него связано много приятных и не очень воспоминаний.