Максим Галкин впервые за долгое время показал на видео Пугачеву
Максим Галкин показал, как отдыхает с супругой Аллой Пугачевой. Юморист впервые за долгое время опубликовал видео в соцсети с Примадонной.
Максим Галкин снял видео для Instagram-аудитории, в котором показал пассивный отдых на природе во время майских праздников. Сам артист называет это время «прекрасным». Пугачева в течение селфи-съемки оставалась вне камеры, назвав себя «женой-невидимкой», но после юморист направил камеру на жену и попросил помахать ручкой. К слову, звезда отлично выглядит в свои годы: короткое платье, кеды, вязаный кардиган отлично сидят на певице.
Максим Галкин снял видео для Instagram-аудитории, в котором показал пассивный отдых на природе во время майских праздников. Сам артист называет это время «прекрасным». Пугачева в течение селфи-съемки оставалась вне камеры, назвав себя «женой-невидимкой», но после юморист направил камеру на жену и попросил помахать ручкой. К слову, звезда отлично выглядит в свои годы: короткое платье, кеды, вязаный кардиган отлично сидят на певице.
ШоуБиз
Добавил: Котова Алена Сегодня, 19:56