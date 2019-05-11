АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года для взрослых и детей
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин пожаловалась на своих и чужих детей

Популярная исполнительница Жасмин обнародовала в Instagram-аккаунте публикацию, пожаловавшись на детей. Малыши часто кусают ее, а однажды чужой ребенок сделал подобное прямо на сцене. Певица не знает, как реагировать на это.
«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин пожаловалась на своих и чужих детей

Судя по опубликованному видео, такое же сделать с матерью позволил себе младший сын певицы Мирон. В ролик попал момент, когда Жасмин начала проводить с «маленьким зубастиком» «воспитательную работу». Знаменитость настоятельно попросила наследника извиниться за укус.

Как призналась артистка, ее очень часто кусают малыши, и она не понимает причину. Жасмин вспомнила подобный момент, случившийся во время выступления. На сцену к певице вышел чужой ребенок, чтобы с ней потанцевать, и вдруг укусил ее. Звезда не понимает, радоваться, что она «вкусная», или «переживать за синяки».
«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин пожаловалась на своих и чужих детей

Подписчики успокоили Жасмин, мол, так малыши проявляют искреннюю детскую любовь к понравившемуся им человеку, когда не могут выразить переполняющие их чувства словами. Сына певицы Мирона, извиняющегося перед матерью, многие назвали чудо-ребенком. Некоторые поклонницы признались, что немного завидуют артистке-«вкусняшке».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин с пилой в руках зачистил
Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты
Tesla Model Y тестируют на дорогах
Звезды проекта "Дом-2" Ольга Бузова,
Максим Галкин впервые за долгое время
В Сети появились фото смартфонов
«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин
Huawei Y9 Prime 2019 появился на
Госдума обсудит снижение ипотечной
В Челябинске 4-летняя девочка погибла
От участницы "Дома-2" до кумира
Представлен ТОП-5 достойных внимания
Андрей Малахов примерял образ из фильма
Louis Vuitton представил сумки с
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно
Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года
Видеоклип Анны Семенович «Хочешь»
Специалисты составили список самых
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска прилетела
В Тверской области пенсионер на авто
Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея
В Антарктиде найден указывающий на
Ольге Бузовой посоветовали открыть
Выпускник Оксфордского университета
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Просмотреть все новости