«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин пожаловалась на своих и чужих детей

Судя по опубликованному видео, такое же сделать с матерью позволил себе младший сын певицы Мирон. В ролик попал момент, когда Жасмин начала проводить с «маленьким зубастиком» «воспитательную работу». Знаменитость настоятельно попросила наследника извиниться за укус.Как призналась артистка, ее очень часто кусают малыши, и она не понимает причину. Жасмин вспомнила подобный момент, случившийся во время выступления. На сцену к певице вышел чужой ребенок, чтобы с ней потанцевать, и вдруг укусил ее. Звезда не понимает, радоваться, что она «вкусная», или «переживать за синяки».Подписчики успокоили Жасмин, мол, так малыши проявляют искреннюю детскую любовь к понравившемуся им человеку, когда не могут выразить переполняющие их чувства словами. Сына певицы Мирона, извиняющегося перед матерью, многие назвали чудо-ребенком. Некоторые поклонницы признались, что немного завидуют артистке-«вкусняшке».