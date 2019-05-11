В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах
Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах. Всего производитель представил три варианта аксессуаров для новых устройств.
Источник опубликовал изображение анонсируемых моделей в фирменных чехлах. Самым простым вариантом для OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 будет простой силиконовый чехол. Для тех пользователей, которые предпочитают варианты поинтереснее, предлагают жесткий чехол с рисунком, напоминающим текстуру углеволокна. Последний чехол – также выполнен из жесткого материала, но по внешнему виду он значительно проще второго.
Компания планирует представить также другие аксессуары для смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro. Вместе с флагманскими устройствами будут презентованы наушники Bullets Wirelss 2 и зарядное устройство для автомобиля под названием Warp Charge 30 Car Charger. Ранее сообщили о том, что на европейском рынке OnePlus 7 Pro оценили в 699 евро, а старшая версия устройства обойдется пользователям в 829 евро.
Источник опубликовал изображение анонсируемых моделей в фирменных чехлах. Самым простым вариантом для OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 будет простой силиконовый чехол. Для тех пользователей, которые предпочитают варианты поинтереснее, предлагают жесткий чехол с рисунком, напоминающим текстуру углеволокна. Последний чехол – также выполнен из жесткого материала, но по внешнему виду он значительно проще второго.
Компания планирует представить также другие аксессуары для смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro. Вместе с флагманскими устройствами будут презентованы наушники Bullets Wirelss 2 и зарядное устройство для автомобиля под названием Warp Charge 30 Car Charger. Ранее сообщили о том, что на европейском рынке OnePlus 7 Pro оценили в 699 евро, а старшая версия устройства обойдется пользователям в 829 евро.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:48