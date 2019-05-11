Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%





Заседание организованно по поручению Владимира Путина, озвученному в его Послании Федеральному Собранию. Президент призвал проработать вопрос доступности ипотечного кредитования в стране. В парламентских слушаниях, по словам председателя Госдумы, примут участие представители ЦБ РФ и различных финансовых организаций. Вопрос снижения процентной ставки требует немедленного рассмотрения и принятия решения, как один из наиболее важных пунктов в повышении материального блага россиян.Володин добавил, что вскоре в Госдуму поступит законопроект, предусматривающий выделение семьям с тремя и более детьми дополнительных 450 000 рублей, предназначенных для выплат по ипотеке. Депутаты рассмотрят данную инициативу в приоритетном порядке.