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Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

В Госдуме на 14 мая запланированы слушания по вопросу доступности ипотеки для россиян. Депутаты, как отметил Вячеслав Володин в беседе с журналистами, обсудят возможность снижения процентных ставок до 8% годовых.
Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

Заседание организованно по поручению Владимира Путина, озвученному в его Послании Федеральному Собранию. Президент призвал проработать вопрос доступности ипотечного кредитования в стране. В парламентских слушаниях, по словам председателя Госдумы, примут участие представители ЦБ РФ и различных финансовых организаций. Вопрос снижения процентной ставки требует немедленного рассмотрения и принятия решения, как один из наиболее важных пунктов в повышении материального блага россиян.

Володин добавил, что вскоре в Госдуму поступит законопроект, предусматривающий выделение семьям с тремя и более детьми дополнительных 450 000 рублей, предназначенных для выплат по ипотеке. Депутаты рассмотрят данную инициативу в приоритетном порядке.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:20

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